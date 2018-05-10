В ОПК Украины разоблачили коррупционные схемы на 38 миллионов долларов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг заявило о разоблачении коррупционных схем в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на сумму более 1 миллиарда гривен (более 38 миллионов долларов).

"НАБУ разоблачило коррупционные схемы в ОПК более чем на 1 миллиард гривен. Разоблачение фактов коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны является одним из важных направлений работы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники", — говорится в сообщении НАБУ, размещенном на сайте.

В результате совершенных преступлений, по предварительным оценкам НАБУ, интересам государства нанесен ущерб на сумму более 26 миллионов долларов.

В сообщении говорится, что согласно расследованиям детективов, ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур — каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, принадлежит к этой категории.

В частности, ведомство напомнило, что в марте правоохранители сообщили должностным лицам вооруженных сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" о завершении расследования по факту растраты более 14 миллионов гривен (534 тысячи долларов) во время закупки двигателей для ВС.