Германия, Франция и Британия останутся в СВПД, пока его соблюдает Иран

БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по атому до тех пор, пока Тегеран будет придерживаться обязательств по соглашению.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.