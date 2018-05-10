Гендиректор "Аль-Джазиры" объявил об уходе в отставку

ДОХА, 10 мая — РИА Новости. Генеральный директор базирующегося в Катаре телеканала "Аль-Джазира" иорданский журналист Ясир Абу Хиляля в четверг объявил о своей отставке.

"Я подал сегодня в отставку, это было третье по счету прошение об отставке за время моей работы в качестве директора в течение четырех лет, и глава совета директоров шейх Хамад бен Самир оказал мне честь принять ее", — написал он в своем прощальном слове после принятия отставки в социальной сети Facebook.

При этом Абу Хиляля отметил, что "не прощается, так как "Аль-Джазира" не является обычной должностью с расписанием часов работы. Это душа, неотделимая от человеческого тела и партнерство с экраном каждый час".

Он добавил, что работа на "Аль-Джазире" "заслуживает написания книги и является предметом гордости", и телеканалу удалось преодолеть тяжелые времена, связанные с введением блокады против Катара четырьмя арабскими странами.

В своем прощальном слове Абу Хиляля не указал на причины отставки. Руководство телеканала пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Саудовские новостные ресурсы сообщают, что на пост гендиректора канала назначен получивший подданство Катара выходец с йеменского острова Сокотра Ахмед Салем ас-Сокотри, занимавший пост заместителя директора, что саудовские СМИ связывают с усилением политики "Аль-Джазиры" против эмиратского присутствия на Сокотре и в Йемене.

После разразившегося в июне прошлого года дипломатического конфликта между Катаром и такими арабскими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, вещание телеканала в этих странах было запрещено. В числе требований к правительству Катара для нормализации отношений арабская четверка выдвинула условие закрыть телеканал "Аль-Джазира", который стал первым арабским телеканалом, завоевавшим популярность во всем мире.