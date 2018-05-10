Грызлов рассказал о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Боевые действия на Донбассе прекратились, есть отдельные нарушения режима прекращения огня, но боевых действий нет, и это достижение; в связи с этим можно говорить о решении политических, экономических и гуманитарных вопросов, заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"То, что касается темы, которая в Минских соглашениях является первой, то есть обеспечение безопасности, то нужно сказать, что боевые действия как таковые прекратились. Есть отдельные нарушения режима прекращения огня, но боевых действий нет. И это тоже большое достижение. И можно в связи с этим уже говорить о политических вопросах, экономических, гуманитарных", — заявил Грызлов.

Он добавил, что эти вопросы обсуждаются в рамках "нормандского формата" (Украина, Россия, ФРГ, Франция), и если речь идет о встречах на уровне глав государств, это "очень важные встречи, которые нам, членам Минской контактной группы, дают ориентир, и мы в рамках этого ориентира дальше действуем".

"Конечно, он (формат. — Прим. ред.) актуален", — отметил Грызлов, добавив, что у него нет информации, когда может состояться следующая встреча в "нормандском формате" на высшем уровне.