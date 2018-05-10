Участники ядерной сделки должны "компенсировать" выход США, заявил Роухани

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Оставшиеся участники соглашения по иранской ядерной программе должны в короткий срок "компенсировать" выход США из договоренности, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", — заявил Роухани, согласно сообщению на его информпортале.
Турецкий президент, в свою очередь, назвал решение США "ошибочным и неправильным", отметив необходимость сохранения ядерной сделки, поскольку она "полезна и необходима" для безопасности и стабильности в регионе, говорится в сообщении.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.