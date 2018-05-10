Участники ядерной сделки должны "компенсировать" выход США, заявил Роухани

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Оставшиеся участники соглашения по иранской ядерной программе должны в короткий срок "компенсировать" выход США из договоренности, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", — заявил Роухани, согласно сообщению на его информпортале.

Турецкий президент, в свою очередь, назвал решение США "ошибочным и неправильным", отметив необходимость сохранения ядерной сделки, поскольку она "полезна и необходима" для безопасности и стабильности в регионе, говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил, что, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.