Аваков рассказал о плане по "возвращению" Донбасса под контроль Киева

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса под контроль Киева, он должен быть готов летом этого года.

Ранее Аваков заявлял, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно. По его мнению, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.

По данным пресс-службы МВД, Аваков в четверг обсудил с главами центральных органов исполнительной власти системы министерства внутренних дел план мероприятий по подготовке к восстановлению суверенитета на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.