Аваков рассказал о плане по "возвращению" Донбасса под контроль Киева

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса под контроль Киева, он должен быть готов летом этого года.
По данным пресс-службы МВД, Аваков в четверг обсудил с главами центральных органов исполнительной власти системы министерства внутренних дел план мероприятий по подготовке к восстановлению суверенитета на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.