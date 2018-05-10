Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

"Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь может идти "об очень крупных суммах".

Комментируя информацию о попытке убийства россиянина, собеседник агентства сказал, что это взаимосвязанные вещи.

"Заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что правоохранительные органы Греции получили оперативную информацию о подготовке отравления Винника, в связи с чем приняты особые меры безопасности для его охраны.

"По имеющейся информации, использовать хотели тактильный яд — втереть в одежду, вещи с помощью уголовников, находящихся в одной тюрьме с ним. Изготовить такой яд может лишь крупный специалист", — сказал источник.

В связи с покушением в отношении Винника приняты особые меры безопасности. В частности, ему запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду, усилена охрана, передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключенными.