МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Немецкий модельер Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства Германии, если канцлер Ангела Меркель не изменит миграционную политику. Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point.

"Ей правда нужно было говорить, что (Германии) необходимо принять один миллион мигрантов, в то время как Франция, называющая себя главной защитницей прав человека, согласилась принять только 30 тысяч?" — сказал он, отметив, что канцлер вызывает у него отвращение.

Модельер также обвинил Меркель в том, что из-за ее политики в бундестаг попали ультраправые.

"Партии "Альтернатива для Германии" не существовало, и все же одной фразой она сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент", — отметил Лагерфельд.

По результатам парламентских выборов 2017 года, в бундестаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", основанная в 2013 году. Она получила в парламенте 94 места, став третьей по числу мандатов.