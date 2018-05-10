ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Об этом он написал в Twitter.

"Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", — добавил американский президент.

Ранее Ким Чен Ын впервые признал, что его встреча с Трампом действительно планируется. Он заявил, что она станет исторической и будет первым шагом "в направлении содействия позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове и построения хорошего будущего".