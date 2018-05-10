Мутко прокомментировал реакцию депутатов на его выдвижение в вице-премьеры

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Виталий Мутко прокомментировал реакцию депутатов фракции "Единой России" на предложение своей кандидатуры на пост вице-премьера РФ: по его словам, неприятно, что она была основана на личностных отношениях.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев еще до утверждения на пост председателя правительства озвучил планы по своим замам. Планируется, что Мутко станет вице-премьером, курирующим вопросы строительства. Депутаты фракции ЕР, в ходе встречи с которыми Медведев озвучивал свои планы, встретили предложение о назначении Мутко смехом.

"Что касается реакции, ну вы знаете, мне просто не нравится, когда реакция замешана на каких-то личностных отношениях или реакция сегодня переступает какие-то человеческие формы. Вот это неприятно всегда", — сказал Мутко журналистам в четверг, отвечая на вопрос, как он оценивает реакцию депутатов на предложение его кандидатуры.