В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд Ukraine NOW ("Украина сейчас"), разработанный для популяризации страны в мире.

Новый бренд утвердило украинское правительство. Всего было представлено шесть вариантов, которые разрабатывались почти год при помощи специалистов из Великобритании. Конкурс выиграл логотип с надписью "Ukraine NOW" черным цветом на фоне цветов украинского флага.

У многих пользователей соцсетей выбор чиновников вызвал вопросы. Политолог Дмитрий Корнейчук назвал его "убожество", отметив, что подобное "за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами фотошопа".

В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип действительно создали дизайнеры.

"Гройсман сам нарисовал. Жадность, она такая. Подзаработать-то хочется", — написала Елена Кузина.

Некоторые пользователи Twitter обвинили создателей бренда в плагиате.

Наименование "бренда" Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today. Хоть что-то своё в состоянии придумать? — Gothic World (@acisveras) 10 мая 2018 г.

​Другие уверены, что бренд сумеет завоевать популярность в Сети, но не в том контексте, который интересен украинскому правительству.