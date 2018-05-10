И.о. министра финансов Армении сообщил, что подал в отставку

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян сообщил в четверг о сложении полномочий.

"Слагаю с себя полномочия исполняющего обязанности министра финансов Армении, надеясь, что новое правительство продолжит находить эффективные решения в сложном и ответственном деле построения благополучной и экономически стабильной страны", — написал Арамян на своей странице в Facebook.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.