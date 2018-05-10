Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он займет этот пост в четвертый раз, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Орбан был избран 134 голосами за, против проголосовали 28 парламентариев, некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

После голосования премьер-министр заявил, что главной целью нового правительства будет "обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры". Орбан займет этот пост в четвертый раз.

В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам, правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199.