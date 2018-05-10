Радикалы устроили беспорядки возле дома совладельца телеканала "Интер"

Столкновения националистов с полицией в районе дома Сергея Левочкина в Киеве

Столкновения националистов с полицией в районе дома Сергея Левочкина в Киеве

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Радикалы приехали к предполагаемому дому депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.

Инцидент произошел в Конча-Заспе — историческом районе на юго-востоке Киева. Трансляцию с места событий ведет в Facebook украинский телеканал "1+1" (ТСН).

По дороге к дому националисты жгли файеры. Столкновения с силовиками начались после того, как радикалы попытались подойти ближе. "Был применен слезоточивый газ и шумовые гранаты. Националисты перелезли через забор", — сообщил журналист, ведущий трансляцию.

На большинстве националистов — балаклавы, по пути они расклеивали листовки, а также разрисовали стены недостроенного здания на территории, которая якобы принадлежит Левочкину.

Среди радикалов замечены представители партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода".

Ситуация вокруг канала "Интер"

Ранее в интернете появились отрывки концерта ко Дню Победы на канале "Интер". Ведущие напомнили, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев, и призвали не называть улицы украинских городов именами фашистов.

В ответ радикалы устроили беспорядки у здания телеканала. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент".

Однако концерт не сняли с эфира. Тогда националисты заявили, что будут пикетировать дом Левочкина, которого они считают заказчиком концерта.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.

Украинские националисты

Несколько месяцев назад партия "Национальный корпус" организовала в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальная дружина", которые планируют осуществлять патрулирование столичных улиц.

При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить порядок".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда уточнял, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "Национальную дружину" откровенно неонацистской организацией.