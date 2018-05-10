Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку начальника полиции и директора Службы национальной безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Освободить от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что обратился к президенту с предложением об увольнении руководителей двух силовых ведомств.