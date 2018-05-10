Посол России заявил, что не получил ответа на вопросы о состоянии Скрипалей

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ЛОНДОН, 10 мая — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко после встречи с генеральным директором МИД Великобритании по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном заявил, что не получил ответа на свои многочисленные вопросы о состоянии Сергея и Юлии Скрипалей.

"Фотографий нет. Доступа нет. Ничего нет. И мы даже не знаем, где они находятся… К сожалению, новой информации о деле и состоянии и здоровье Скрипалей мною получено не было. Хотя, поверьте, я задал не один десяток вопросов. И прямых, и наводящих. Жесткое неприятие и неготовность разговаривать на эту тему", — сказал Яковенко журналистам.

"Думаю, что на британскую сторону растет давление даже со стороны их ближайших союзников, потому что, не давая возможности встретиться с российскими гражданами, под угрозой, как говорится, ставится вся репутация страны", — добавил Яковенко.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

