Время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании, заявил Яковенко

ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости, Мария Табак. Время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании, чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко журналистам по итогам встречи с генеральным директором МИД Британии по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном.
"Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство", — сказал посол.
Яковенко отметил, что чем дольше по "делу Скрипалей" сохраняется статус кво, тем больше вопросов возникает.
"Я думаю, что на британскую сторону растет давление даже со стороны их ближайших союзников", — добавил он.