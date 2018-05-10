Время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании, заявил Яковенко

ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости, Мария Табак. Время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании, чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко журналистам по итогам встречи с генеральным директором МИД Британии по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном.

Яковенко рассказал, что основной темой беседы был инцидент в Солсбери, где, по данным британской стороны, были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия, обвиняя РФ в отравлении Скрипалей, отказывает российским консулам в доступе к ним. Россия категорически отрицает обвинения в свой адрес.

"Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство", — сказал посол.

"Беседа оставила тяжелое впечатление, мы продолжим действовать в рамках международного права, будем продолжать заниматься этими вопросами и дальше, но ситуация очень непростая", — сказал посол по окончании встречи с Бартоном.

Яковенко отметил, что чем дольше по "делу Скрипалей" сохраняется статус кво, тем больше вопросов возникает.

"Я думаю, что на британскую сторону растет давление даже со стороны их ближайших союзников", — добавил он.