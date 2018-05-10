В Швейцарии после эвтаназии умер старейший австралийский ученый

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл скончался после эвтаназии в швейцарском Базеле, сообщает австралийский новостной портал news.com.

По данным издания, Гудолл попросил не проводить по случаю его смерти похороны и завещал пожертвовать свое тело какому-либо медицинскому институту.

Как сообщалось ранее, ученый направился в Швейцарию в начале мая. В Австралии эвтаназия нелегальна, за исключением австралийского штата Виктория, где в 2017 году парламент разрешил применять подобную меру для неизлечимо больных людей. Однако Гудолл не страдал тяжелыми заболеваниями и не попадал под требования закона.

Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для ученого около 15 тысяч долларов.

Гудолл являлся специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимал должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире.