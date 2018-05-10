МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Группа людей с бейсбольными битами напала на трех украинцев в селе Глоскув под Варшавой, сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, пострадавших зовут Николай, Андрей и Руслан, им от 45 до 52 лет. Они работали в Ассоциации водных компаний, занимались очисткой дренажных канав.

"Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", — рассказал про них коллега с работы.

Инцидент произошел, когда они пошли за покупками в местный магазин. На выходе их задел незнакомый человек, с которым они вступили в перепалку. Мужчина сказал, что знает, где они живут, и куда-то позвонил.

Когда украинцы шли в сторону дома, перед ними остановились две машины, из которых вышли шесть-семь человек. Они достали из багажника бейсбольные биты и напали на украинцев.

Двоим удалось убежать, а третьего, Николая, жестоко избили. Кроме того, у него случился эпилептический припадок. Его доставили в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Сообщается, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция ищет подозреваемых и пока не раскрывает подробностей инцидента, однако уточняет, что пока нет оснований утверждать, что нападение произошло на национальной почве.