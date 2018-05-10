Германия призвала избежать эскалации после взаимных ударов Израиля и Ирана

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве призвал избежать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном.

"Мы с большой озабоченностью за этим наблюдаем, следим за сообщениями об иранских ракетах против израильских постов. Это является провокацией, которую мы осуждаем самым резким образом. Израиль имеет право на самооборону. Тем не менее, решающим является то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации, это часть нашей беседы сегодняшней", — заявил он.

Ранее армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.