Германия призвала избежать эскалации после взаимных ударов Израиля и Ирана

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве призвал избежать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном.
Ранее армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.