Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречу министров нормандской четверки по Украине нужно хорошо подготовить, но Москва надеется, что она не будет отложена надолго.

"Что касается времени созыва министерской встречи нормандской четверки, это инициатива, которую мы поддержали, высказались за то, чтобы мы хорошо подготовили этот контакт, а по срокам нужно договариваться ", — сказал Лавров в ходе пресс- конференции в Москве со своим германским коллегой.

"Я надеюсь, что не будет отложен этот контакт на долгий период, но нужно найти даты, которые всех устраивают", — заявил глава МИД.