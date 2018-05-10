Земан усомнился в выводах депутатов о том, что Чехия не создавала "Новичок"

ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан усомнился в выводах парламентариев о том, что в стране не производили газ того типа, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился", — отметил Земан после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Производство газа Чехией
По данным чешской военной разведки, "Новичком" называют вещество А-230, а по данным Службы безопасности и информации (контрразведка) — А-234.
Десятого апреля на закрытом заседании комитета по международным делам Палаты депутатов парламентарии пришли к выводу, что газ "Новичок" в Чехии не производился и не хранился.
Дело Скрипаля
Инцидент произошел в британском городе Солсбери 4 марта. Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания с признаками отравления. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.