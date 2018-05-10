Земан усомнился в выводах депутатов о том, что Чехия не создавала "Новичок"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан усомнился в выводах парламентариев о том, что в стране не производили газ того типа, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Он напомнил, что цитировал директора военного НИИ, который в феврале опубликовал рапорт о производстве "Новичка".

"С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился", — отметил Земан после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Производство газа Чехией

Ранее Земан сообщал, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.

По данным чешской военной разведки, "Новичком" называют вещество А-230, а по данным Службы безопасности и информации (контрразведка) — А-234.

Десятого апреля на закрытом заседании комитета по международным делам Палаты депутатов парламентарии пришли к выводу, что газ "Новичок" в Чехии не производился и не хранился.

Дело Скрипаля

Инцидент произошел в британском городе Солсбери 4 марта. Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания с признаками отравления. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.