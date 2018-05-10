Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Требование председателя парламента Молдавии Андриана Канду о выводе российских военных из Приднестровья — это не позиция страны, а попытка пиара перед выборами, заявил президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Ранее спикер молдавского парламента по итогам визита в Вашингтон заявил, что Молдавия заручилась поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из приднестровского региона. Он полагает, что в июне будут пройдены "все процедуры, чтобы эта резолюция и проект были включены в повестку ООН". Власти предлагают заменить миротворцев международной гражданской миссией.

"Это делается в преддверии парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдавии. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдавии в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам", — сказал Додон.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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