Додон назвал дату парламентских выборов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов после голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов после голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Выборы в парламент Молдавии пройдут 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.

"Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа", — сказал Додон.

По словам президента, проевропейские партии Молдавии потеряли поддержку населения, поэтому велики шансы сформировать "промолдавское парламентское большинство".

"Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов", — заявил он.

Мандат действующего парламента Молдавии истекает 30 ноября 2018 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.