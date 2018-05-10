Рахой считает ситуацию с утверждением главы Каталонии "немного смешной"

МАДРИД, 10 мая — РИА Новости. Ситуация вокруг утверждения главы женералитета Каталонии "немного смешная", а бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон держит "в заложниках" каталонский парламент, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью телеканалу Antena 3.

Накануне Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства о несоответствии основному закону реформы законодательства, проведенной каталонским парламентом, которая позволяет утверждать главу правительства Каталонии дистанционно. Таким образом, КС фактически заблокировал возможность утверждения на этом посту Карлеса Пучдемона, дожидающегося решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию.

Премьер считает — и это мнение, по его словам, разделяют "большое количество испанцев и каталонцев вне зависимости от идеологических взглядов — это немного смешная ситуация".

Проблема в том, считает глава испанского кабинета, что все находятся в ожидании решения человека (Карлеса Пучдемона – ред.), который "захватил волю парламента (Каталонии – ред.)".

Формирование правительства в Каталонии премьер считает "крайне срочным". "(Эта ситуация – ред.) влияет на иностранные инвестиции, может повлиять на экономику и на благосостояние людей", — сказал Рахой, добавив, что проведение досрочных выборов в автономном сообществе будет "безрассудным".

"Мы все хотим, чтобы в Каталонии было правительство – в рамках закона, которое бы не разделяло людей, которые бы правило для всех, с которым можно говорить. Каталонии сейчас нужно правительство, которое бы исполняло закон, исходя из этого мы можем начать процесс диалога. Я готов говорить с этим правительством. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь нормализовать ситуацию", — заявил премьер Испании.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов. Все политики, которые выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости, им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.