РИМ, 10 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Россия не ведёт сотрудничество по борьбе с терроризмом с Великобританией, диалог прервался после отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Этот диалог прервался ещё ранее", — ответил он на вопрос, послужило ли этому дело об отравлении Скрипаля.
"Диалог существовал активно до дела Литвиненко, после этого он прервался. Потом было какое-то сотрудничество на Олимпиаде в Сочи, но очень ограниченное, и во время чемпионата Европы по футболу", — сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос о состоянии контртеррористического взаимодействия Москвы и Лондона в связи с предстоящим ЧМ по футболу.