Глава управления госимуществом Армении заявил об отставке

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 2 мая 2018

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 2 мая 2018

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Начальник управления госимуществом Армении Арман Саакян сообщил в четверг о решении сложить свои полномочия "с уверенностью и спокойной совестью".

Саакян – член Республиканской партии Армении, объявившей себя оппозицией 8 мая в день избрания лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром.

"Я принял решение отказаться от поста начальника управления по управлению госимуществом. Подвожу итоги своей почти семилетней деятельности с уверенностью и спокойной совестью", — написал Саакян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что приложил все силы для успешной деятельности возглавляемой им структуры.

"Уйдя из государственной службы, я не покидаю политику, особенно учитывая то, что примерно год назад мы вместе с нашими сторонниками добились убедительной победы на парламентских выборах", — отметил глава управления.