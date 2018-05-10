На Украине возросло число госпитализированных с отравлением в школе

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в школе в Черкассах снова возросло — до 58 человек, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава Украины.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, однако причины еще выясняют.

"По обновленной информации, на лечении вследствие отравления находятся 54 ребенка и четверо взрослых (три учительницы и техработница Черкасской школы №8). Состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Одновременно один взрослый находится в отделении интенсивной терапии", — говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Также в ведомстве напомнили, что 11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты и они чувствуют себя значительно лучше.

По данным Минздрава, врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция, отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет.