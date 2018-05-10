Украинский мусор перекрыл реку в Словакии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В устье реки Бодрог в Словакии образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов, затор достигает 200 метров в длину, сообщает "Мукачево.net".

Бодрог — приток Латорицы, который несет воды из Закарпатья через Словакию и Венгрию. Экологи считают, что мусор приплыл с Украины.

По словам специалистов по охране водных ресурсов, если в ближайшие дни из-за осадков поднимется уровень воды, мусорный завал будет грозить уже Венгрии.

Житель Венгрии Петер Часар, одним из первых опубликовавший фотографии засоренной реки в социальных сетях, отметил, что на Украине "не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то что с сортировкой отходов".