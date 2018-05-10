Наказание для террористов должно быть неотвратимым, заявили в МИД России

РИМ, 10 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Наказание террористам и их пособникам должно быть неотвратимым, задачи по их реинтеграции в общество не должны стоять на первом месте, заявил в четверг замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на антитеррористической конференции в Риме.

"Недопустимо в противодействии террористам на первое место выдвигать задачи по их реабилитации и реинтеграции. Опасно, когда террористы такими хитроумными приёмами превращаются в жертв, а не палачей", — сказал дипломат.

Он отметил, что "сначала должно идти объективное уголовное преследование за террористическую деятельность и любые формы ее поддержки".

"Только так можно обеспечить принцип неотвратимости наказания", — подчеркнул дипломат.

По словам Сыромолотова, основным каналом радикализации населения и вербовки в террористические группировки становятся различные коммуникационные технологии и интернет, так как "совершить эффективную промывку мозгов вербовщикам проще простого".

"В этих условиях считаем опасной практикуемую западными государствами абсолютизацию права на свободу самовыражения, которая играет на руку террористам и их пособникам, проникающим под этим предлогом в традиционное инфополе, формируемое СМИ", — заключил замминистра.