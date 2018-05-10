В Черкассах рассказали о состоянии отравившихся школьников

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Дети, которые были госпитализированы после отравления в школе в украинских Черкассах, будут выписаны до конца недели, сообщил в четверг мэр города Анатолий Бондаренко.

По словам Бондаренко, он посетил детскую больницу, где после отравления проходят лечения дети.

"Пообщался с главным врачом и родителями учеников, которые утром привели своих детей на повторные анализы. Их результаты в норме. По словам главврача, все дети сегодня находятся в удовлетворительном состоянии. К концу недели школьники, которые еще находятся в больнице, вернутся домой", — написал Бондаренко на странице в Facebook.

По данным госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник утром произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали 57 человек (из них 53 детей и двое учителей). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте уже побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество.