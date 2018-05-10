СМИ: в США со склада пропал оригинальный костюм Железного человека

Кадр из фильма Железный человек 3

Кадр из фильма Железный человек 3

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса расследует исчезновение оригинального костюма Железного человека со склада в городке Пакойма, сообщает Los-Angeles Times.

Речь идет о реквизите стоимостью в 325 тысяч долларов, который использовал актер Роберт Дауни-младший в фильме студии Marvel "Железный человек".

Как сообщил офицер полиции Кристофер Но, костюм исчез где-то между февралем и апрелем этого года, но о пропаже сообщили только 8 мая. Больше ничего со склада не пропало.

Компания Marvel на просьбу прокомментировать ситуацию переадресовала вопрос Walt Disney Studios, которая пока не дала ответа.

LA Times отмечает, что пропавший костюм использовался только в первой части франшизы.