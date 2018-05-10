В Ереване участники акции, требующие отставки мэра, перекрыли одну из улиц

Участники акции с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания администрации в Ереване. 10 мая 2018

Участники акции с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания администрации в Ереване. 10 мая 2018

ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Участники акции с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна в четверг перекрыли улицу у здания администрации армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В акции, организованной гражданской инициативой "Отвергаем Тарона", участвуют несколько десятков человек. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

На улице образовался затор. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.

В конце апреля руководитель тогда оппозиционной фракции "Елк" (Исход) горсовета Еревана Давид Хажакян потребовал отставки мэра города.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.