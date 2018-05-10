В Ереване проходят акции с требованием отставки мэра

Участники акции с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания администрации в Ереване. 10 мая 2018

Участники акции с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания администрации в Ереване. 10 мая 2018

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Акция с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна проходит в четверг у здания администрации армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В акции, организованной гражданской инициативой "Отвергаем Тарона", участвуют несколько десятков человек. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.

В конце апреля руководитель тогда оппозиционной фракции "Елк" (Исход) горсовета Еревана Давид Хажакян потребовал отставки мэра города.