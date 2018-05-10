СМИ уточнили число погибших при прорыве дамбы в Кении

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Число погибших в результате подрыва дамбы в Кении возросло до 20 человек, сообщает местное издание Standard media.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 39 пострадавших.

Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента ряд густонаселенных деревень были затоплены. Ранее сообщалось, что в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек. По словам представителей местных властей, в районе прорыва дамбы идет эвакуация.

Как пишет издание, есть опасения, что число жертв может увеличиться, так как в зоне затопления находилось более 100 домов.

По данным Красного Креста Кении, в результате прорыва дамбы 10 человек числятся пропавшими без вести, 39 доставлены в больницы.