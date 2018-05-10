Украинские силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие. Накануне оперативное командование ДНР заявило о девяти нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Кроме того, по его словам, силовики выпустили более 100 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1085 единиц", — сказал представитель ведомства.