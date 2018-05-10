В Совфеде назвали позицию Европы по ядерной сделке тестом на суверенитет

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Позиция европейских стран в отношении сделки с Ираном по ядерной программе в условиях "грубого" давления США является настоящим тестом на суверенитет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"То, как государства, в первую очередь, европейские, поведут себя по отношению к "ядерной сделке" с Ираном, останутся ли они участниками соглашения и смогут ли защитить свои экономические и политические интересы в условиях грубого давления США, является настоящим тестом на суверенитет", — сказал Клишас РИА Новости.

Он отметил, что односторонний выход США из "ядерной сделки вновь продемонстрировал подлинное отношение США к своим международно-правовым обязательствам и международному праву в целом.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) и Тегераном в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

В результате под санкциями рискуют оказаться американские союзники — Франция, Германия, Великобритания — которые уже заявили, что выходить из сделки не намерены.