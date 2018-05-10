В Индонезии службы безопасности подавили бунт в тюрьме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Службы безопасности Индонезии взяли штурмом тюрьму, где заключенные устроили бунт, в результате которого погибли пять полицейских, мятежники сдались, сообщает издание Jakarta Post.
"Около 145 заключенных сдались без сопротивления. Другие 10 сначала противостояли сотрудникам органов, но в конечном счете сдались перед лицом значительно превышающих сил", — отметил он.
Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Западная Ява Исламское государство"* заявила о причастности боевиков своей группировки к мятежу.
* Запрещенная в России террористическая организация