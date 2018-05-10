Эксперт рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Ситуация на Ближнем Востоке станет еще опаснее после выхода США из сделки с Ираном по ядерной программе, считает эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) и Тегераном в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
В результате под санкциями рискуют оказаться американские союзники — Франция, Германия, Великобритания — которые уже заявили, что выходить из сделки не намерены. Компании, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном, могут быть отрезаны от финансовой системы США и попасть под ряд других ограничений. В частности, это коснется таких компаний как Airbus и Volkswagen.
"Я думаю, что очень важно для других участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) придерживаться сделки и выступить против вторичных санкций США, у которых сомнительная международная легитимность", — сказала Славин РИА Новости.
Трамп также объявил, что США планируют работать с союзниками для нахождения "реального, всеобъемлющего и длительного решения ядерной угрозы со стороны Ирана".
"Нет никакой другой сделки в настоящий момент, и не будет. Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом. Это и Парижское соглашение (по климату), и Транстихоокеанское партнерство, и так далее. При этом взамен он ничего не привносил", — сказала собеседница агентства.
В среду вечером один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что пока не располагает информацией о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов последних лет. Представитель армии также заявил, что часть ракет были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.