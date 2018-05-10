Эксперт рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Ситуация на Ближнем Востоке станет еще опаснее после выхода США из сделки с Ираном по ядерной программе, считает эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин.

"Ближний Восток, однозначно, станет еще более опасным. Россия должна будет усердно работать для предотвращения войны между Ираном и Израилем в Сирии", — сказала Славин РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) и Тегераном в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

В результате под санкциями рискуют оказаться американские союзники — Франция, Германия, Великобритания — которые уже заявили, что выходить из сделки не намерены. Компании, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном, могут быть отрезаны от финансовой системы США и попасть под ряд других ограничений. В частности, это коснется таких компаний как Airbus и Volkswagen.

"Я думаю, что очень важно для других участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) придерживаться сделки и выступить против вторичных санкций США, у которых сомнительная международная легитимность", — сказала Славин РИА Новости.

По мнению американского эксперта, "решение Трампа увеличит напряженность с ЕС и поставит под угрозу будущее сотрудничество по Ирану и другим вопросам".

Трамп также объявил, что США планируют работать с союзниками для нахождения "реального, всеобъемлющего и длительного решения ядерной угрозы со стороны Ирана".

"Нет никакой другой сделки в настоящий момент, и не будет. Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом. Это и Парижское соглашение (по климату), и Транстихоокеанское партнерство, и так далее. При этом взамен он ничего не привносил", — сказала собеседница агентства.

В среду вечером один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что пока не располагает информацией о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов последних лет. Представитель армии также заявил, что часть ракет были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.