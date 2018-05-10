Трамп и Мун Чжэ Ин поприветствовали освобождение американцев в КНДР

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин поприветствовали освобождение трех американцев в тюрьме КНДР и обсудили прошедший визит госсекретаря США Майка Помпео в эту страну, говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили "визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею". "Оба лидера поприветствовали решение Северной Кореи освободить трех американских заложников, и выразили надежду на благополучное восстановление семей", — следует из распространенного сообщения.

Ранее Помпео по итогам своего визита в Северную Корею заявил, что был очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР. Как сообщило агентство Ренхап, Ким Чен Ын отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев по просьбе американского президента Дональда Трампа.

Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.