Лукашенко запретил ветеранам умирать раньше него

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал наказ ветеранам не умирать раньше него. Слова белорусского лидера передает Sputnik Беларусь.
"Когда будем ценить это спокойствие — оно у нас будет. Как только забудем — потеряем спокойствие. А потеря спокойствия — вы знаете, чем заканчивается", — сказал президент страны.
"Раньше меня не умирать, запомните", — заявил Лукашенко.
Sputnik отмечает, что в Белоруссии проживают более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем им от 90 лет, но многие из ветеранов уже преодолели возрастной рубеж в сто лет.