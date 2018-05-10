Шесть детей из России пройдут лечение в США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Благотворительный фонд Gift of Life (сестринская организация российского фонда "Подари жизнь"), базирующийся в США, окажет помочь шести детям с серьезными проблемами сердца, заявил РИА Новости президент организации Александр Хиденбург.
По его словам, дети были выбраны в ходе поездки представителей фонда в Россию, куда они ездят почти каждый год. Хиденбург выразил опасения, что текущая политическая напряженность между РФ и США может усложнить процесс сбора средств на благотворительные проекты, и заявил о надежде на улучшение ситуации.
За все время существования фонда, с 1980-х годов, организация помогла сотням детей из страны бывшего СССР, в частности из России, получить особую помощь в лечение сердечных заболеваний.