Лукашенко призвал не "гиперболизировать" выход США из сделки с Ираном

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит "гиперболизировать" ситуацию с выходом США из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Вы не расстраивайтесь: Дональд (Трамп) немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать", — сказал Лукашенко во время общения с аккредитованными в Белоруссии послами иностранных государств, состоявшегося в среду в рамках участия белорусского лидера в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Фрагмент данной беседы показал белорусский телеканал ОНТ.

"Не надо развязывать новую войну… Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там. Поэтому нам надо вот это (мирное – ред.) небо", — добавил Лукашенко.

Он также похвалил реакцию Ирана в данной ситуации. "Кстати, иранцы — молодцы, они очень разумно отреагировали: мы, говорят, не бросаемся на производство ядерных материалов, мы подождем", — отметил белорусский президент.

Иран и "шестерка" в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.