В США ищут мальчика, пропавшего после предполагаемого нападения аллигатора

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасательные службы штата Флорида ищут подростка, который, согласно данным очевидцев, упал в озеро, крича о том, что его схватил аллигатор, сообщает телеканал WKMG-TV со ссылкой на местные власти.

Представители властей собрались у предполагаемого места нападения в округе Орандж, штат Флорида, около полудня (19.00 мск). Как заявил представитель округа Джефф Уильямсон, местный житель услышал со стороны озера крики, увидел, как мальчик ушел под воду, и вызвал спасателей.

"Я слышал "Он схватил меня!" и много криков", — сказал местный житель.

Власти не исключают, что мальчика утащил под воду аллигатор, но пока не могут подтвердить этот факт. Ранее местные жители сообщали, что видели в озере аллигатора длиной около 1,8 метра.

Летом 2016 года аллигатор утащил в воду двухлетнего ребенка неподалеку от курортного отеля Disney's Grand Floridian Resort & Spa на территории парка во Флориде. Инцидент произошел на территории округа Орандж. Отец мальчика пытался его спасти, но не смог. Водолазы нашли тело ребенка на глубине около двух метров. После инцидента компания Disney установила вокруг озера каменные стены.