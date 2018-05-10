Ким Чен Ын оценил значение будущей встречи с Трампом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Ренхап.

"Он сказал, что будущий саммит КНДР и США станет исторической встречей и первым шагом в направлении содействия позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове и построения хорошего будущего", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, лидер КНДР таким образом впервые признал, что встреча с президентом США планируется.

Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.