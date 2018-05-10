МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава американского производителя электромобилей Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск стал членом Королевского общества по развитию знаний о природе в Лондоне, сообщается на сайте научного объединения.

Маск стал одним из 50 выдающихся ученых, которые были приняты в Королевское общество "за их исключительный вклад в науку". В личном профиле Маска называют "всемирно известным инженером, изобретателем, предпринимателем", который "вдохновляет ученых, первопроходцев и мыслителей по всему миру".

Королевское общество по развитию знаний о природе, часто выполняющее роль британской академии наук, было создано в 1660 году, считается старейшим научным обществом в мире. На 2016 год в обществе насчитывалось около 1600 членов. С 2015 года организацию возглавляет американский и британский ученый индийского происхождения Венкатраман Рамакришнан, получивший в 2009 году совместно с Томасом Стейцем и Адой Йонат Нобелевскую премию за исследование структуры и функций рибосомы.