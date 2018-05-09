Посольство на Украине отреагировало на высылку российских журналистов

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Посольство России на Украине заявило, что депортация из страны корреспондентов российских каналов является нарушением Киевом международных обязательств, и призвало украинскую сторону предпринять шаги по недопущению таких акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога.

Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналисток телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБ Украины утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

"Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — говорится в заявлении посольства, обнародованном в Twitter.

В диппредставительстве отметили, что это не первый случай такого рода, и, несмотря неоднократные обращения посольства, украинские власти не принимают никаких мер для исправления складывающейся ненормальной ситуации.

"Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это — не наш выбор. Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога", — заявили в посольстве.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, его сняли с поезда Москва-Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.