Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Об этом он сказал в ходе выставки, приуроченной к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая прошла 9 мая в штаб-квартире ООН.

В фойе здания Генеральной Ассамблеи были представлены стенды девяти государств — членов СНГ, повествующие о вкладе каждой страны в борьбу с нацизмом в 1941-1945 годах. Были также выставлены стенды с информацией и фотографиями о "лагере смерти" "Собибор" и историей организованного в октябре 1943 года советским офицером Александром Печерским массового побега из лагеря.

Участниками выставки стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На презентацию пришли постпреды Украины, Венгрии, Словакии и представители других государств, а также Гутерреш.

По его словам, сегодня организация подобной совместной выставки "имеет больше значения, чем в предыдущие годы". "Я верю, что всем нам крайне необходимо напоминать себе об уроках Второй мировой войны, Великой Отечественной войны — для Советского Союза. Это были абсолютно невообразимые, опустошительные разрушения в мире. Я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм", — сказал он.

"Самым худшим преступлением нацизма" он назвал холокост. Сегодня же, по его словам, антисемитизм, ненависть к исламу и другие формы ненависти распространяются по миру.

"В последнее время мы видим, что неонацистское послание вновь поднимается. Мы видим политические движения, которые либо признают свою неонацистскую связь, либо используют символику, образы, слова, например, "кровь и почва", мы слышим, как их повторяют на демонстрациях в разных частях света. Это рак, который вновь начинает расползаться, и я думаю, что наш долг — сделать все возможное, чтобы излечить эту ужасную болезнь. Память о тех, кто победил нацизм в 1945 году, эта память поможет нам победить любое проявление неонацизма в наше время", — сказал генсек ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на открытии, напомнил, что, "по некоторым оценкам, 28 миллионов советских людей принесли свою жизнь в жертву в этой ужасной войне, чтобы победить нацизм, а в Европе оценки доходят до 50 миллионов погибших".

"Я лично помню трех своих дядей, которые погибли во время Второй мировой войны, и своего отца, который не погиб, как вы можете теперь видеть. Мой отец ушел на войну, когда ему было 17 лет, добавив год к своему возрасту, с которым он прожил до конца своей жизни. Он закончил в Берлине, когда ему был 21 год. Теперь даже трудно это представить", — сказал Небензя.

Он поблагодарил тех, кто пришел на выставку, чтобы "отметить с нами день этой великой Победы для всего человечества". "Мы сегодня живем в трудное время, но у нас есть особая ответственность — сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение подобного", — подчеркнул российский постпред.