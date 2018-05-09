Порошенко обсудил с Туском ужесточение санкций против России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинский лидер Петр Порошенко провел в Германии переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Стороны обсудили возможность ужесточения санкций против России, ситуацию в Донбассе и ход операции объединенных сил.

Отдельно участники встречи коснулись вопроса проведения реформ на Украине. В частности, речь шла о создании антикоррупционного суда, обновлении системы национальной безопасности. Порошенко и Туск также обменялись мнениями по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Помимо этого, они обсудили возможности усиления помощи Киеву со стороны Брюсселя.

Отношения России с западными государствами ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В МИД не раз напоминали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.