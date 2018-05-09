Берлускони дал согласие на переговоры "Лиги" и "Движения 5 звезд"

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед началом футбольного матча на стадионе в Милане

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед началом футбольного матча на стадионе в Милане

РИМ, 9 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони в среду фактически разблокировал зашедший в тупик процесс формирования правительства, дав согласие на переговоры между "Движением 5 звезд" и своим союзником по коалиции, партией "Лига".

"Если другая политическая сила правоцентристской коалиции берет на себя ответственность за создание правительства с "Движением 5 звезд", мы относимся к выбору с уважением. Не нам накладывать вето и выдвигать предварительные условия", — заявил политик.

По его словам, правительство страны, которое может быть образовано на основе договоренностей между "Лигой" и "Движением", "не будет означать конца правоцентристской коалиции".

При этом, отметил Берлускони, его партия не будет голосовать в парламенте за доверие будущему Совету министров.

"Большего от нас требовать нельзя, в том числе из-за обязательств, которые мы несем перед избирателями", — говорится в заявлении Берлускони.

Ранее в среду лидеры "Лиги" Маттео Сальвини и "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо запросили у президента страны Серджо Маттареллы дополнительные сутки на поиск выхода из политического тупика, сложившегося после провала переговоров о формировании правительства Италии по итогам выборов 4 марта.

Очередной раунд консультаций главы государства с представителями ведущих политических партий и председателей палат парламента в понедельник завершился фактически ультиматумом Маттареллы, который предложил участникам переговоров либо согласиться на формирование "нейтрального" правительства со сроком полномочий до декабря, либо сразу провести досрочные выборы в июле или осенью.

Очередные парламентские выборы прошли на Апеннинах 4 марта, не определив явного победителя. По итогам голосования Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети из избирателей. Однако лучший результат показала коалиция правоцентристских сил, образованная партия "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов. В стране сложилась патовая ситуация, при которой ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания правительства.

Главным препятствием для достижения компромисса стало взаимное неприятие "Движения 5 звезд" и "Вперед, Италия". Д5З не желает видеть в качестве стороны переговоров ее лидера Сильвио Берлускони, осужденного за финансовые махинации и отстраненного от политических должностей. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини дал понять, что не собирается бросать союзника по коалиции.